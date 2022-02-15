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Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile 19 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile 19 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

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