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Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda istasyonlardan oluşan parkurlarda denge ve kondisyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

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