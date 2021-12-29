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Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Altay ile karşılaşacak.

Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Welinton Souza

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Umut Meraş

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