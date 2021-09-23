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Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas, top kapma, dar alanda kontrol çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, taktik maçı yaptı.

Siyah-beyazlı ekip bu akşam İzmir'e giderek kampa girecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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