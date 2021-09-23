Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

Beşiktaş'tan gündeme bomba gibi düşen Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu

"Ben de Balotelli gibi yapardım" diyen Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor