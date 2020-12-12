Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:30
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman sağanak yağmur altında gerçekleşti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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