Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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