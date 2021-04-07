Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, rakipleri karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, rakipleri karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, planlarının dışında maça ürkek başladıklarını belirterek, "Yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Beraberliği sağlayacak pozisyonlarımız oldu ama atamadık. İkinci yarıda da beraberliği sağlayacak pozisyonlarımız oldu ama yediğimiz talihsiz ikinci gol işimizi zorlaştırdı." dedi.

Tokatlı, Yukatel Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp yeniden galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan