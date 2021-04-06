Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.


Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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