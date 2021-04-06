Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı