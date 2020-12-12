Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

12.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:07
Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Süper Lig'in zirve yarışında önemli bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdmanda daha sonra pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun, kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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