Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Siyah beyazlılar formsuz bir dönemden geçiyor

N'Sakala kadro dışı Batshuayi hazır değil

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.

Bu arada Trabzonspor mağlubiyetinden sonraki sosyal medya beğenilerinden dolayı kadro dışı bırakılması gündemde olan N'Sakala ve sakat olan Gökhan Töre, Alanyaspor maçının kadrosunda olmayacak diğer iki futbolcu.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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