Beşiktaş Akademi'de eğitim başladı

12.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:41

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve başlamadan önce üniversite ve liseye hazırlanan öğrencilere verdiği çalışma merkezi sözünü yerine getirdi. Beşiktaş genelindeki öğrenciler için 7 derslikten oluşan Beşiktaş Akademi ücretsiz olarak eğitime başladı.



Beşiktaş Belediyesinin üniversite ve liseye hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalarını tamamladığı Beşiktaş Akademi ücretsiz olarak Dikilitaş Mahallesinde eğitime başladı. Öğrenciler Aralık 2019'dan itibaren Beşiktaş Akademi'de sınavlara ücretsiz hazırlanabilecek. Başkan Akpolat, açılacak kütüphanesi ile birlikte 7 derslikten oluşan Beşiktaş Akademiyi ziyaret ederek, öğretmenlerle eğitim hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından yönetici odalarını, kantini ve sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle selamlaştı. Ders gören öğrencilere başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Beşiktaş Akademi'de lise yerleştirme sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle, üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar (25 yaşına kadar) kabul edilecek. Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrenciler, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere iki farklı dalda sınava hazırlanabilecek. Lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere hafta sonu sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta eğitim verilecek. Üniversiteye hazırlanan mezun öğrencilere ise hafta içi, 12. sınıf öğrencileri de hafta sonu derslerine devam edecek.



"Öğrencilerimize destek olacağız"



Seçim döneminde öğrencilere akademik kursu sözü verdiğini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Seçim döneminde vadettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Bizler hayatın her alanında olacağımıza dair sözler vermiştik. Beşiktaş Akademi kursunu hayata geçirmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Burada öğrencilerimize destek olacağız. Dersliklerimizi oluşturduk. Ara dönem olmasına rağmen çok ciddi bir kayıt var. Demek ki bir daha ki dönem bu sayı çok daha fazla olacak. Kütüphanemiz de yine aynı bina içerisinde, onun açılışını da sömestr tatilinden sonra gerçekleştireceğiz. Orada da ayrı dersliklerimiz olacak. Öğrencilere tam olarak çalışma merkezi düzenlemek istiyoruz. Karaoğlan Gençlik Merkezi'ni öğrenci çalışma merkezi olarak düzenleyeceğiz. Girişimcilik ve kariyer merkezi fonksiyonu da olacak şekilde kurgulayacağımız binada yemekhane hizmeti de verilecek. Devlet okullarında veya özel üniversitelerde yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burslu eğitim gören öğrenciler burada yemek ihtiyaçlarını karşılayıp internetten ücretsiz faydalanabilecekler. Ders aralarında çay ve kahvelerini ücretsiz olarak alabilecekler. Girişimcilik ve Kariyer Merkezi'nde İŞKUR şeklinde bir sistem oluşturacağız. Toplam 7 dersliğimiz var. Şuanda 150 öğrencimiz aktif durumda ama bunu büyütmeyi tasarlıyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Burayı tavsiye ediyorum"



Beşiktaş'ta oturduğunu ve kursun açılmasının iyi olduğunu söyleyen üniversiteye hazırlanan öğrenci Melih Mutlu, "Şu an Türkçe dersindeyiz. Beşiktaş Belediyesinin bize sağladığı olanaklardan faydalanıyoruz. Burası çok güzel ve çok beğendim. Burada bize kaynak kitap da sağlayacaklar. Aşağıda kütüphanemiz de açılacak bu yüzden mutluyuz. Beşiktaş'ta oturuyorum, açılması çok iyi oldu. Mezunum geçen sene bir şeyler yapmayı beceremedik bu sene tekrar geldik. Burada arkadaşlarım oldu, yeni yeni kaynaşıyorum. Beraber ders işliyoruz. Burayı tavsiye ediyorum. Baltalimanı ve Kağıthane'den gelen insanlar var. Hedefimde Coğrafya bölümü var" dedi. Simge Özer ise, "Gayet iyi bir ortamdayız. Hocalarımız da çok iyi. Evime yakın olduğu için mutluyum. Gelip burada öğreniyorum. Dershaneye gidemeyenler var; burası bizim için en iyi yer" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA