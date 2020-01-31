Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
31.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:58
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-20 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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