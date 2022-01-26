Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic'i Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic'i Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Hasic'in 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Ajdin Hasic'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." denildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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