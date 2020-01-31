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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

31.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:18
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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