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Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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