Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçının gollerini kim attı? Beşiktaş Ajax kaç kaç bitti?
2021-2022 Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş Ajax arasında oynanıyor. Beşiktaş Ajax maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Ajax maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş Ajax maç özeti
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun devam etmesiyle birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş Ajax arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş Ajax maçı bitti mi? Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı hakkında bilgiler!
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.
Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi' maçı, 24.11.2021 Çarşamba bugün saat 20.45'te oynanacak.
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Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'la karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta kalede Mert Günok'a şans verirken savunmada ise Vida-Montero ikilisi görev yapıyor. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Ghezzal, Teixeira, N'Koudou ve Larin forma giyiyor. Karşılaşma 2-1'lik Ajax üstünlüğüyle tamamlandı.
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