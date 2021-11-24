Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçının gollerini kim attı? Beşiktaş Ajax kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi'nde sezonunun devam etmesiyle birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş Ajax arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş Ajax maçı bitti mi? Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı hakkında bilgiler!

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi' maçı, 24.11.2021 Çarşamba bugün saat 20.45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı EXXEN platformundan yayınlanacak

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Ajax maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'la karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta kalede Mert Günok'a şans verirken savunmada ise Vida-Montero ikilisi görev yapıyor. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Ghezzal, Teixeira, N'Koudou ve Larin forma giyiyor. Karşılaşma 2-1'lik Ajax üstünlüğüyle tamamlandı.

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