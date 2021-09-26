Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla 28 Eylül Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla 28 Eylül Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından, yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular

Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular

 Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı

Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı

 Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap

Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Sezai Temelli
Magazin Şevval Şahin İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Boris Johnson Fahrettin Koca Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:50:40. #1.12#