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Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül Salı günü Hollanda'nın Ajax takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül Salı günü Hollanda'nın Ajax takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Altay maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve şut çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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