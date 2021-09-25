Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül Salı günü Hollanda'nın Ajax takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Altay maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve şut çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.