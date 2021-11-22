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Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile 24 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile 24 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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