Beşiktaş-Ajax
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci haftasında Beşiktaş ile Hollanda temsilcisi Ajax arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş,...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci haftasında Beşiktaş ile Hollanda temsilcisi Ajax arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, N'Koudou, Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuis, Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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