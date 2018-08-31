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Beşiktaş, Adem Ljajic'in Transferi Konusunda Torino'yla Anlaştı

Beşiktaş, İtalyan ekiplerinden Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in kiralanması için el sıkıştı. Ljajic ve menajeri, İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic ile büyük ölçüde anlaştı. Yıldız futbolcu menajeri ile birlikte İstanbul'a geliyor.

Torino'da forma giyen oyuncuyla uzun süredir görüşmelerde bulunan siyah beyazlı yönetim İtalyan ekibini 1 yıllık kiralık anlaşmaya ikna etti. Ljajic, menajeriyle birlikte kulübünün ikna olmasının ardından İstanbul'a sağlık kontrolünden geçmek için yola çıktı.

MENAJERİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yıldız ismin menajeri de sosyal medya hesabından İstanbul'a doğru yola çıktıklarını fotoğraflarla duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Adem Ljajic'in transferi için Şenol Güneş, Partizan maçı sonrasındaki basın toplantısında "Çok beğendiğim bir oyuncu" ifadesini kullanmıştı.

FORMAYI GİYDİ

Öte yandan sosyal medyaya Ljajic'in Beşiktaş formasını giydiği fotoğraf da düştü. Siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğrafı birçok kez paylaştı.

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YORUMLAR (18)

  • KARTAL:
    Ksk li Sen Angutmusun Haberi kulüpmü yapmış haber sitesimi sende afyonu fazla kaçırmışın yazılanı anlayamıyorsun
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  • VOLKAN DEMİREL:
    Sisirmeyin bu yabanci futbolculari ,yoksa adamlar elde kaliyor ornek negredo vida , hemde bunun neresi unlu ? Hagi mi ? Alex mi? Quaresmami ? Unlu dedigin bunlar olur
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