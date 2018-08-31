Beşiktaş, Adem Ljajic'in Transferi Konusunda Torino'yla Anlaştı
Beşiktaş, İtalyan ekiplerinden Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in kiralanması için el sıkıştı. Ljajic ve menajeri, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş, Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic ile büyük ölçüde anlaştı. Yıldız futbolcu menajeri ile birlikte İstanbul'a geliyor.
Torino'da forma giyen oyuncuyla uzun süredir görüşmelerde bulunan siyah beyazlı yönetim İtalyan ekibini 1 yıllık kiralık anlaşmaya ikna etti. Ljajic, menajeriyle birlikte kulübünün ikna olmasının ardından İstanbul'a sağlık kontrolünden geçmek için yola çıktı.
MENAJERİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Yıldız ismin menajeri de sosyal medya hesabından İstanbul'a doğru yola çıktıklarını fotoğraflarla duyurdu.
Hatırlanacağı üzere Adem Ljajic'in transferi için Şenol Güneş, Partizan maçı sonrasındaki basın toplantısında "Çok beğendiğim bir oyuncu" ifadesini kullanmıştı.
FORMAYI GİYDİ
Öte yandan sosyal medyaya Ljajic'in Beşiktaş formasını giydiği fotoğraf da düştü. Siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğrafı birçok kez paylaştı.
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Yakışır Kartalıma ... İnş. bu transfer olur. Bir de forvet isteriz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ksk li Sen Angutmusun Haberi kulüpmü yapmış haber sitesimi sende afyonu fazla kaçırmışın yazılanı anlayamıyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADEM BABA. . . . ŞAMPİYON YAP BİZİ.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bak yine kıskanıyorlar yorumları gördükçe ne kadar iyi transfer olduğunu göreceklerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sisirmeyin bu yabanci futbolculari ,yoksa adamlar elde kaliyor ornek negredo vida , hemde bunun neresi unlu ? Hagi mi ? Alex mi? Quaresmami ? Unlu dedigin bunlar olurCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır