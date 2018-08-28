Beşiktaş, Adem Ljajic İçin Görüşmelere Aralıksız Devam Ediyor

3 günden beri İtalyan kulübü Torino ile Adem Ljajic'i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi İtalya'da karargah kurmuş durumda. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak isterken Torino Sırp yıldızı bonservisiyle verme teklifinde bulundu.

TORİNO, LJAJİC'İ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

26 yaşındaki futbolcunun 3 milyon euro yıllık parayı kabul etmesi üzerine yönetim Torino ile görüşmelerine hız verdi. İtalyan kulübünün 7 milyon euroda diretmesi üzerine bu rakamı 4,5 milyon euro civarına çekmek isteyen Ali Naibi pazarlıklarını sürdürüyor. Torino'nun Adem Ljajic'i bu sezon kadroda düşünmemesi Siyah-Beyazlı yönetimin elini güçlendirirken görüşmeler tam gaz devam ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ ONU ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Sırp futbolcunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı.