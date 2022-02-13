Beşiktaş, Adana'ya geldi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılamasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 17.00'de kalkan uçakla 18.30 sıralarında Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş'ı 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan siyah-beyazlılar kalacakları otele doğru hareket etti.

Adana Demirspor ligde 40 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Beşiktaş da 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

(Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya/İHA)