Beşiktaş, Adana'ya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Adana'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılamasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılamasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 17.00'de kalkan uçakla 18.30 sıralarında Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş'ı 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan siyah-beyazlılar kalacakları otele doğru hareket etti.

Adana Demirspor ligde 40 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Beşiktaş da 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

(Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya/İHA)

Beşiktaş, Adana'ya geldi

Beşiktaş, Adana'ya geldi

Beşiktaş, Adana'ya geldi

Beşiktaş, Adana'ya geldi

Beşiktaş, Adana'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title