Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra ayak tenisi oynayan oyuncular, günü serbest çalışmalarla bitirdi.