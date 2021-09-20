Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra ayak tenisi oynayan oyuncular, günü serbest çalışmalarla bitirdi.
Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk
Sergen Yalçın müthiş geri dönüşü anlatmakta zorlandı! Sakatlanan futbolculardan kötü haber verdi
Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu