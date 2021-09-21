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Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

AA - Haberler | Spor
Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş karşısında iyi bir dönüşe imza attıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş karşısında iyi bir dönüşe imza attıklarını söyledi.

Montella karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda da derli toplu oynamalarına rağmen şansız iki gol yediklerini belirterek, "Yine de ilk yarıdaki duruşumuz maçın haber cisiydi. İlk yarıda çok fazla pozisyon kaçırdık. İkinci yarıda aynı çizgideydik. Vargas'ın attığı güzel gol takımın mantalitesini ve ruhunu ateşledi." dedi.

Oyuncusu Mario Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle ilgili soruyu yanıtlayan Montella, "O anda Balotelli ile diyaloğumda ona sadece oyuna konsantre olmasını söyledim. Yaptığı hareket doğru değil ama öncesinde yapılan bazı açıklamalar var, onlar da doğru değil. Belki de aldığı bir mesaj vardı. Başkasının taşıdığı bir söz reaksiyona neden oldu ama iki taraf için doğru değildi." diye konuştu.

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

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