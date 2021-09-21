Beşiktaş-Adana Demirspor maçından notlar

BEŞİKTAŞ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre 8 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki sakatlıkların ardından zorunlu değişikliklere gitti.

Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Mehmet Topal ile Necip Uysal, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice N'Sakala ve Kenan Karaman, 6. hafta mücadelesine yedek başladı.

Sergen Yalçın, son lig maçında yedek başlattığı Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ı ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Welinton da 6. hafta maçında ilk 11'de görev alırken, hastalığı geçen Valentin Rosier de formasına yeniden kavuştu.

Geçen hafta sağ bekte oynayan Necip'in yerine Adana Demirspor karşısında Rosier görev aldı. Mehmet Topal'ın yerine ise stoperde Welinton şans buldu.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahada Atiba'nın yerine Pjanic, Salih Uçan'ın yerine de Oğuzhan forma giydi.

Orta sahanın sağında Ghezzal oynarken, sol kanatta Larin görev yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Josef de Souza ve Michy Batshuayi, Adana Demirspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Can Bozdoğan ile Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.

Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Geçen sezonun 35. haftasında Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de forma giyen Oğuzhan'ın bu hasreti, Adana Demirspor maçıyla sonlandı.

MKE Ankaragücü maçında 17. dakikada sakatlanan Oğuzhan, geçen sezonun son bölümündeki Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Oğuzhan bu sezonun ilk 5 maçında ise yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın yanı sıra 4 oyuncu daha sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında kadroda yer alamadı.

Sakatlıkları geçmeyen Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş, 6. hafta maçında takımlarını yalnız bıraktı.

İki takım 26 yıl sonra karşı karşıya geldi

İki takım 26 yıl 7 ay sonra ligde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

Adana Demirspor'da Balotelli yedek

Adana Demirspor'da Mario Balotelli, Beşiktaş maçına yedek olarak başladı.

Ligin 6. haftasındaki karşılaşma öncesi hafif sakatlığı bulunan Balotelli, bu sezon ilk kez yedek kaldı.