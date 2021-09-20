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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, ayak tenisi oyunları ve serbest yapılan çalışmalar ile sona erdi. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu şöyle:  Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Güven Yalçın.


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