BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Adana Demirspo arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Beşiktaş Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11'ler henüz açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler:

BEŞİKTAŞ : Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile.

ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Ozan, Yusuf.