Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Beşiktaş 2-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

20. dakika : Francisco Javier Montero

43. dakika : Josef de Souza Dias

İLK YARI SONUCU : 2-0