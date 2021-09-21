Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Adana Demirspor arasında oynanıyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor kaç kaç? Beşiktaş - Adana Demirspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Beşiktaş 2-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş'ın attığı goller:
- 20. dakika : Francisco Javier Montero
- 43. dakika : Josef de Souza Dias
İLK YARI SONUCU : 2-0
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maçı Ali Palabıyık yönetiyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.