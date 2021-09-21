Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Adana Demirspor arasında oynanıyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor kaç kaç? Beşiktaş - Adana Demirspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Beşiktaş 2-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

  • 20. dakika : Francisco Javier Montero
  • 43. dakika : Josef de Souza Dias

İLK YARI SONUCU : 2-0

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Maçı Ali Palabıyık yönetiyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Murat Kurum Adnan Menderes Muslera
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Taylan Antalyalı Fatih Terim Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş - Adana Demirspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Eylül Süper Lig Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:47:42. #1.11#