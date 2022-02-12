Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, ayak tenisinin ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.