Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? Beşiktaş - Adana Demirspor kaç puanda? Beşiktaş - Adana Demirspor ilk 11'de kimler var? Beşiktaş - Adana Demirspor ligde kaçıncı sırada? Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti yayınlandı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Beşiktaş 3-2 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

20. dakika : Francisco Javier Montero

43. dakika : Josef de Souza Dias

52. dakika : Ridvan Yilmaz

Adana Demirspor'un attığı goller:

60. dakika : Matías Vargas

79. dakika : Mario Balotelli

97. dakika : Britt Assombalonga

Maç şuanda 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta şuan 3-3 lük eşitlik var.

MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ 3 - 3 ADANA DEMİRSPOR

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Ali Palabıyık yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.

Haberler.com - Gündem