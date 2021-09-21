Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı?

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Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Maç 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Beşiktaş 3-2 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

  • 20. dakika : Francisco Javier Montero
  • 43. dakika : Josef de Souza Dias
  • 52. dakika : Ridvan Yilmaz

Adana Demirspor'un attığı goller:

  • 60. dakika : Matías Vargas
  • 79. dakika : Mario Balotelli
  • 97. dakika : Britt Assombalonga

Maç şuanda 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta şuan 3-3 lük eşitlik var.

BEŞİKTAŞ 3 - 3 ADANA DEMİRSPOR

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Ali Palabıyık yönetiyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.

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Haber: Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı? - Haberler
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