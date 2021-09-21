Beşiktaş - Adana Demirspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Eylül Salı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının gollerini kim attı?
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Beşiktaş 3-2 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş'ın attığı goller:
- 20. dakika : Francisco Javier Montero
- 43. dakika : Josef de Souza Dias
- 52. dakika : Ridvan Yilmaz
Adana Demirspor'un attığı goller:
- 60. dakika : Matías Vargas
- 79. dakika : Mario Balotelli
- 97. dakika : Britt Assombalonga
Maç şuanda 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta şuan 3-3 lük eşitlik var.
BEŞİKTAŞ 3 - 3 ADANA DEMİRSPOR
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Ali Palabıyık yönetiyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.