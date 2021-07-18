Beşiktaş açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beşiktaş açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beşiktaş açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür