Beşiktaş Abubakar'ı alacak mı? Abubakar kalacak mı?
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Beşiktaş Abubakar'ı alacak mı? Abubakar kalacak mı?

Beşiktaş Abubakar'ı alacak mı? Abubakar kalacak mı?
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Abubakar'ın geleceğiyle ilgili konuştu. Peki, Beşiktaş Abubakar'ı alacak mı? Abubakar kalacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Abubakar'ı alacak mı? Abubakar kalacak mı gibi konular dakonuşuldu.

BEŞİKTAŞ ABUBAKAR'I ALACAK MI?

Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuşan Başkan Çebi, "Kafamda tek net olan şey şu. Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verdiklerinden verebileceklerinden daha fazlasını kimseye veremem. Çünkü futbolcunun maaşlarını ödeyemiyorsanız o futbolcu zaten oynamıyor. Ve ödemediğiniz paraların faiziyle sizden alıyor. O zaman ne fayda sağladık. Kulübü biraz korumak zorundayız, beno çerçevede gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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