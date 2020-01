Beşiktaş'a yeni sponsor

15.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:55

Beşiktaş, hızlı servis restoran zinciri sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İş birliği anlaşması, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'nun katılımıyla Vodafone Park'ta imzalandı. İmza törenine Beşiktaş Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de katıldı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısından itibaren başlayacak iş birliğinin beş yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

ÇEBİ: TARAFTARIMIZA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VARİmza töreninde konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldikleri günden bu yana Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda pek çok ziyaret, toplantı ve çalışma yaptıklarına işaret ederek şunları söyledi: "Bugün burada TAB Gıda ailesi ile imzaladığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Öncelikle Türk sporuna kattıkları değer için kendilerine teşekkür ederim. Biz, her spor dalında sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulübüz. Bu misyon, tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. Üyeleriyle, taraftarıyla, sporcusuyla, yöneticisiyle, 7'den 70'e bütün Beşiktaş camiasını bu iş birliğine destek vermeye davet ediyorum. TAB Gıda ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, bugüne kadar alışılmış sponsorluk anlaşmalarının dışında ucu açık ve uzun soluklu bir birliktelik. Taraftarlarımızın ve camiamızın da desteğiyle bu birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Her koşulda kulübümüze olan desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarı, bu süreçte yine en büyük gücümüz olacak. Taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Beşiktaş'a gönül veren herkesi bu projeye destek olmaya davet ediyorum."KURDOĞLU: TARAFTARLA KULÜP ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEĞİZTFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Basketboldan sonra futbola da ızgara ateşimizi taşımaktan mutluyuz. Beşiktaş taraftarı kulübüne gönülden bağlı. Artık taraftarlar da kulüplerine destek olma ve rekabet ortamında ekonomik avantaj sağlama konusunda daha bilinçli. Bu eşi görülmemiş iş birliği modeliyle, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış restoranlarımıza gelen Beşiktaş taraftarları, kulübüne özel menüleri tercih ederek takımına kolayca destek sağlayabilecek. Kazan-kazan temelli bu modelde, taraftarla kulüp arasında bir köprü görevi göreceğiz. Burada asıl sponsorun taraftar olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'a destek olmanın en lezzetli yolu artık TAB Gıda restoranlarından geçecek. Taraftar menülerimiz 17 Ocak Cuma günü itibarıyla tüm restoranlarımızda ve paket serviste Beşiktaşlılarla buluşacak."İmza töreni, Ahmet Nur Çebi'nin Erhan Kurdoğlu'na Beşiktaş forması hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıErhan Kurdoğlu'nun açıklamalarıİmza töreninden görüntülerDetaylar



Kaynak: DHA