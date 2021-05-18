Beşiktaş'a sevgi seli

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın finalinde İzmir'de Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı dev maça taraftarı uğurladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın finalinde İzmir'de Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı dev maça taraftarı uğurladı.

Koronavirüs pandemisine alınan önlemler kapsamında takımı tribünde destekleyemeyecek yüzlerce taraftar, siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelin önüne akın etti. Taraftarlar kafile otelden ayrılmadan önce, "Şampiyon" tezahüratları yapıp meşaleler yaktı. Beşiktaş otelden ayrılıp stada giderken ise coşku doruğa ulaştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerle birlikte takım ayrılırken otelin çıkış kapısında bekleyip futbolcuları tek tek stada uğurladı. Güvenlik barikatını aşabilen bazı taraftarlar futbolcular otobüse binerken hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarın yoğun ilgisine maruz kalan Başkan Çebi, fotoğraf isteklerini kırmadı. Çebi, bu esnada korkup ağlayan Miran ismindeki küçük bir taraftarı da teselli etti. Beşiktaş kafilesi, emniyetin yoğun güvenlik önlemleriyle taraftarın meşaleleri eşliğinde otelden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş