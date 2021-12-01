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Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş'ın yıldız ismi Pjanic, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın yıldız ismi Pjanic, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol uyluk üst bölgesinde tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Pjanic'in tedavisine başlandı.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

(İHA)

Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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