Beşiktaş'a Kupalar Kazanmaya Geldim"

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli yıldız Pepe, son 5 senedir yükselen bir Beşiktaş olduğunu söyleyerek, "Ben de bu Beşiktaş'ın içine tohumlarımı bırakmak istiyorum. Beşiktaş'a kupalar kazanmak için geldim" dedi.



Beşiktaş'ın yeni transferi deneyimli savunma oyuncusu Pepe, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan, yönetim ve taraftarın gösterdiği ilginin transfer sürecini kolaylaştırdığını hatırlatan Pepe, "Beklentim burada kupalar kazanmaya devam etmek. Saha içinde bütün benliğimle oynuyorum. Her gün çalışmayı da seviyorum. Son 5 senedir gelişen bir Beşiktaş var. Ben de bu Beşiktaş'ın içine tohumlarımı bırakmak istiyorum. Herhalde taraftarlar hırsımdan kuşku duymuyordur. Büyük maçları da severim. O maçlarda hırsımı yeteri kadar göstereceğimi de biliyorum" ifadelerini kullandı.



PEPE: "RONALDO İLE UZUN SÜREDİR ARKADAŞIZ"



Cristiano Ronaldo'nun bir gün Beşiktaş'a gelip gelemeyeceği yönündeki bir soruya ise tecrübeli futbolcu şöyle cevap verdi:



"Menajerimiz burada. Kendisi hem Querasma hem de beni buraya getirdi. Ronaldo konusunu da ona sormalısınız. Ricardo ile uzun zamana dayanan bir arkadaşlığımız var. Bana 'Kartal Pençesi'ni de öğretmişti. Cristiano Ronaldo ile de uzun süreli bir arkadaşlığımız var" diye konuştu.



"KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"



Konfedarayon Kupası'nda oynamasının kendisini nasıl hissettirdiği yönündeki bir soru hakkında ise Pepe, şöyle konuştu:



"Çok güçlü hissediyorum kendimi. Şili maçında oynayamadım. Kupayı kazanamadığımız için de üzüldüm. Kısa bir tatilden sonra burada olacağım. Yönetimimiz, futbolcu arkadaşlarımız, çalışanlarımızla kısacası hep beraber Beşiktaş kariyerime güzel bir başlangıç yapmak istiyorum."



"BEŞİKTAŞ'A KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"



Geçen sene Querasma ile beraber Beşiktaş maçlarını izlediğini ifade eden Portekizli savunma oyuncusu, "Onun anlattığı kadarıyla da hocamız çok iyi bir insan. Zaten kendini de ispatlamış biri. Beşiktaş ile kupalar kazanmak için buradayım. Zaten kupa kazanacağıma inanmasam buraya gelmezdim. Zafere giden yolda terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.



Pepe, son olarak iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Hatta bir gün bu hayalle devam edersek Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanabiliriz" dedi.



FİKRET ORMAN: "NOKTA ATIŞLAR YAPACAĞIZ"



Defans hattındaki eksiklikten dolayı bu bölgeye ağrılık verdiklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik. Marcelo ve Tosic de çok iyi işler yaptılar. Kjaer hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an elimizdeki oyuncular çok kaliteli. Pepe zaten kariyeri belli olan bir oyuncu. Transfere çok ihtiyacımız yok zaten sadece nokta atışlar yapacağız" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ DÜNYANIN SAYILI KULÜPLERİNDEN BİRİDİR"



Yapılan transferleri takıma katkı sağlayacak isimlerden seçtiğini söyleyen Orman, şöyle konuştu:



"Biz bir transferi dünyada ses getirsin diye yapmıyoruz. Biz oyuncunun kulübe fayda sağlaması için aldık. Ama yine de herkesin Beşiktaş'tan bahsetmesi güzel bir şey. Biz Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir takım kurmak istiyoruz. İnşallah Pepe de bir an önce takım arkadaşlarıyla da kaynaşır."



Son olarak geçmiş dönemlerde yaşanan terör olaylarına da değinen Başkan Orman, "İstanbul güvenli bir şehirdir. Terör olayları her yerde oluyor. Burada çok güzel maçlar oynadık ve bundan sonra da oynamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.



