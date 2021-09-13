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Beşiktaş'a İspanyol hakem

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Beşiktaş'a İspanyol hakem

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, çarşamba günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını vatandaşları Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Javier Alberola Rojas olacak.

(İHA)

Beşiktaş'a İspanyol hakem

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