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Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Futbol Akademi Antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

Beşiktaş'a Gaziantep FK mesaisi başladı

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