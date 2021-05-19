Beşiktaş'a donanma eşlik etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'a donanma eşlik etti!

Beşiktaş'a donanma eşlik etti!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan tekneyle stadına geldi.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan tekneyle stadına geldi. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik ederken, Boğaz'daki bir savaş gemisi de siyah-beyazlı kafileyi selamladı.

Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, kupasını almak için stadına geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden takım otobüsleriyle ayrılan siyah-beyazlılar, Anadolu Hisarı Küçüksu'da kendilerini bekleyen tekneye bindi. Beşiktaşlı futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve ailelerin olduğu tekneye Boğaz'da 100'ün üzerinde tekne eşlik etti. Küçüksu'dan çıkan tekne, Beşiktaş Meydana yaklaştığında ise, deniz kenarında kendisini bekleyen taraftarını selamlamak için bir süre durdu. Beşiktaş Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar büyük coşku yaşadı ve tezahüratlarla takımı selamladı.

Donanma gemisi selamladı

Boğaz'dan kendisine eşlik eden 100'ün üzerinde gemiyle Kabataş'a doğru hareket eden Beşiktaş kafilesini ilk olarak dev bir yük gemisi selamladı. Karadeniz yönüne doğru giden yük gemisi, Beşiktaşlı futbolcuları ve siyah-beyazlı taraftarları siren çalarak selamladı. Tekneler Kabataş'a doğru yaklaşırken, bir savaş gemisinin de Boğaz'da kafileye denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Savaş gemisi de Beşiktaş kafilesini selamladı. Tekneden inen futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve aileleri, kendilerini bekleyen takım otobüslerine binerek stadyuma geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burak Yılmaz'dan Atiba'ya çarpıcı itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim
Burak Yılmaz'dan Atiba'ya çarpıcı itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'a donanma eşlik etti! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 19:46:27. #1.16#

title