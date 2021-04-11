Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber

Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti.

Beşiktaş, B.B.Erzurumspor'u 4-2 yenerken Cenk Tosun'u kaybetti.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında sakatlanan golcü oyuncunun gelen ilk bilgilere göre diz kapağının çıktığı ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı öğenildi. Ambulansla takım uçağına götürülen milli oyuncu, İstanbul'da geniş kapsamlı kontrollerden geçirilecek ve hemen tedavisine başlanacak.

Milli oyuncu geçen sezon Everton'da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ