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Beşiktaş'a Bruno Pinheiro'dan kötü haber

Beşiktaş'a Bruno Pinheiro'dan kötü haber
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul'a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, dün gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul'a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, dün gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

Portekiz Liginin 15'inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2'nci başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı. Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır' şeklinde cevap verdi.

Bilindiği gibi Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun kısa zamanda İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Siyah beyazlılar, Pinheiro'dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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