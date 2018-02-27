Dinamo Kiev Başkanı: Boyko'yu Almak İçin Beşiktaş'la Görüşebiliriz

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'e kiraladığı kaleci Denys Boyko hakkında Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi. Siyah beyazlılara büyük umutlarla transfer edilen fakat oynadığı maçlarda bekleneni veremeyen Boyko daha sonra Şenol Güneş tarafından gözden çıkarılmıştı.

Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kadroya alınmadığı için lisans çıkarılmayan Denys Boyko, Dinamo Kiev'e kiralandı. Ukrayna kulübünde UEFA Avrupa Ligi'nde AEK maçlarında forma giyen Boyko'nun daha sonrasında kalçasından sakatlığı yaşadığı açıklandı.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞEBİLİRİZ

Futbol Arena'nın haberine göre; Denys Boyko'nun sezonu sonu Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis açıklamalarda bulundu. Surkis, "Boyko bizim devre arasındaki en büyük kazanımlarımızdan biri. Şu anda konuşmak tabi ki erken ama sezon sonunda bonservisini almak için Beşiktaş'la görüşebiliriz." ifadelerini kullandı.

DENYS BOYKO SAKATLANDI

Ukrayna basınına yansıyan haberlerde, AEK ile deplasmanda oynanan ilk maçta yediği hatalı gol nedeniyle eleştirilen Boyko, rövanşta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak bu maçta da zaman zaman hatalı çıkışlar ve bireysel hataya sebebiyet verecek pozisyon yanlışları yapan Ukraynalı kalecinin sakat olduğu iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlerde, "Boyko'nun kalçasından sakatlığı var. AEK karşısında da sakat sakat oynadı. Muhtemelen bundan önceki döneminde de aynı sorunları yaşamış. Bu devam eden bir sorun." ifadelerine yer verildi.