Beşiktaş'a Bir Dünya Yıldızı Daha!

Beşiktaş gözünü kararttı... Pepe transferiyle taraftarını coşturan Siyah- Beyazlı Yönetim, Chelsea'nin 28 yaşındaki İspanyol golcüsü Diego Costa'yı transfer etmek için şartlarını zorluyor. Tecrübeli golcünün yüksek bonservis bedeli olduğu için Kartal kiralama formülünü devreye sokacak. Beşiktaş Yönetimi, bilindiği gibi Vincent Aboubakar'ın tranferi için Porto ve Lorient kulübüyle anlaşmaya varamadı. Görüşmeler de tıkandı. Bu yüzden kaliteli bir santrforla yola devam etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Costa'yı transfer etmek için yoğun mesai harcamaya başladı.



CHELSEA DE OYUNCUYU KİRALAMAK iSTiYOR



Costa Chelsea'de Teknik Direktör Conte tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Conte'nin oyun sistemine uymayan İspanyol forvet bu yüzden başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek. Chelsea ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Diego Costa'nın maaşından kurtulmak isteyen Londra ekibi bu yüzden İspanyol forveti elden çıkarmak istiyor. Costa, Chelsea'de 3 sezon forma giydi.



TARAFTAR ÇILDIRDI COSTA'YI İSTİYOR



Beşiktaş taraftarı, Pepe'nin transfer sürecinde olduğu gibi İspanyol futbolcuya da sosyal medyadan büyük bir baskı uyguluyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' etiketiyle İspanyol oyuncunun Kartal'a imza atmasını bekliyor. Beşiktaş taraftarı, Pepe'yi de 'Come To Beşiktaş' etiketiyle etkilemiş ve futbolcunun Vodafon Park'a adım atmasını sağlamıştı. Pepe transferiyle çıtayı yükselten Beşiktaş, Diego Costa'yı da transfer ederse hiçkuşkusuz yönetim kadar taraftar da büyük bir başarıya imza atacak



