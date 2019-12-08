Beşiktaş'a başkan desteği

08.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:08

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı öncesinde tesislerde teknik heyet ve futbolcularla buluştu.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada takıma bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA