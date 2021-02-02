Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
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Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama

02.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:58
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş, yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için geldiği Antalya'da, taraftarı tarafından coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş, yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için geldiği Antalya'da, taraftarı tarafından coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor ile saat 19.00'da oynayacağı maç için özel uçakla kente geldi. Antalya Havalimanı'nda taraftarın yoğun ilgi gösterdiği siyah beyazlılar, tezahüratla karşılandı. Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek hediye etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçen siyah beyazlı kafile, takım otobüsüne bindi. Siyah beyazlılar, yarın oynayacağı maç için kamp yapacağı otele gitti.

Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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