Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
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Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama

Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçı için kente gelen Beşiktaş kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı.

Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçı için kente gelen Beşiktaş kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 15.50'de Adana Havalimanı'na gelen Beşiktaş'ı, yaklaşık 100 kişilik siyah-beyazlı taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Beşiktaş kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kulüp otobüsü ile havalimanından ayrılarak otele gitti.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı akşam saat 21.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. - ADANA

Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama
Beşiktaş'a Adana'da yoğun güvenlikli, coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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