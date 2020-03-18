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Beşiktaş Spor Kulübü, Ziya Selçuk, Twitter, Futbol, Spor

Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.

18.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:23
Beşiktaş, 81 ilde 81 okula futbol topu verecek

Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Beşiktaş Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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