Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
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Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin'in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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