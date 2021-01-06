Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor | Beşiktaş Çaykur Rizespor Maç Özeti
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Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor | Beşiktaş Çaykur Rizespor Maç Özeti

06.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:12
Beşiktaş 6-0 Çaykur Rizespor | Beşiktaş Çaykur Rizespor Maç Özeti

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş rakibi Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti! Bu galibiyetle Beşiktaş liderliği Gaziantep FK'dan geri aldı. Siyah-beyazlı takımın galibiyet serisi 5 maça çıktı! Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının yıldızı attığı 4 golle Larin oldu!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş rakibi Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve siyah-beyazlı takımın galibiyet serisi 5 maça çıktı!Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının yıldızı attığı 4 golle Larin oldu ve Larin sosyal medyada gündem oldu!

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş Çaykur Rizespor mücadelesinin 19. dakikası, Beşiktaş Larin ile öne geçti, 31. dakika bir kez daha Kanadalı yıldızı gol attı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girildi.

59. dakikadaOğuzhan Özyakup sahneye çıktı ve Beşiktaş'ın farkını 3'e yükseltti. Gecenin yıldızı Larin, 79 ve 83. dakikalarda iki gol daha atarak skoru 5-0'a getirdi.

89. dakikada son sözü Hasic söyledi ve fark 6'ya yükseldi! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek liderliği Gaziantep FK'dan geri aldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça yükselten siyah-beyazlıların puanı 34 oldu. Rizespor ise 20 puanda kaldı.

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